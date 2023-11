Charles do Bronx pelo cinturão? Presidente do UFC responde questionamento

A grave lesão de Charles do Bronx, às vésperas do UFC 294, impediu o brasileiro de disputar o cinturão peso-leve contra Islam Makhachev. Ainda sem data para retorno por parte do ex-campeão peso-leve, o presidente do UFC, Dana White, falou sobre a recuperação do paulista, e condicionou a volta de Charles à cura completa do ferimento no supercílio.'Sim, isso tudo (prazo para voltar a lutar pelo UFC) será determinado por seu corte.

Espero que isso o ajude a se curar mais rápido e curar corretamente', declarou Dana White. Primeiro colocado no ranking da divisão até 70kg, Charles do Bronx, atualmente com 34 anos, é ex-campeão peso-leve do UFC.