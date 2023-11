Chargers dominam jogo fora de casa e vencem com facilidade

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Mesmo jogando fora de casa, os Chargers dominaram do início ao fim. No primeiro quarto, foram dois touchdowns e a equipe já abriu 14 a 0 de vantagem. No segundo período, um field goal para cada lado colocou Los Angeles com 17 a 3 de vantagem antes do intervalo.

Até o final da partida, cada equipe fez mais um field goal, e ainda sobrou tempo para mais um touchdown para a equipe de LA, que ampliou a diferença.primetim

LANCE!: Com gol de Michael, Al-Hilal vence o Mumbai City em jogo pela Champions AsiáticaO Al-Hilal venceu o Mumbai City, por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da Champions Asiática. A partida ocorreu no DY Patil Stadium.

JORNALEXTRA: 'Miss Bat': fêmea orelhuda vence concurso de beleza entre morcegos'Sobrenome' da coroada faz brincadeira com o dramaturgo Shakespeare

LANCE!: Goiás vence Coritiba e ultrapassa o Vasco na zona de rebaixamento do BrasileirãoO Goiás venceu o Coritiba por 1 a 0 neste domingo (5), no Estádio Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

TERRANOTİCİASBR: Goiás vence Coritiba e mantém pressão em Santos, Vasco e Cruzeiro na briga contra o rebaixamentoCom o resultado, o Goiás subiu para a 17ª posição, com 35 pontos, um a mais que o Vasco e apenas dois a menos que o Santos

MUNDO ESPN: Inter vence Cruzeiro e complica rival na luta contra o rebaixamentoColorado não precisou se expor para vencer a Raposa por 2 a 1

CNNBRASİL: Flamengo vence Fortaleza no Castelão e se recupera no BrasileirãoVitória por 2 a 0 encerra sequência de duas derrotas; Tricolor cearense chegou ao quarto tropeço seguido na competição

