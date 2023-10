Chances de rebaixamento no Brasileirão 2023: veja situação dos clubes após a 29ª rodada

, e com ela, foi atualizada a lista de chances de rebaixamento. Santos e Goiás trocaram de posição em relação à jornada anterior, e apenas dois pontos separam o Peixe, primeiro time fora do Z-4, do Esmeraldino, que abre a zona de perigo.Com o objetivo de escapar da zona de perigo e se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, os times que se encontram em situação mais preocupante precisam dar um gás na reta final do torneio.

Calculadora na mão! Saiba quantos pontos o Corinthians precisa para evitar o rebaixamento no Brasileirão

