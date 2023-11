Chanceler do Uruguai renuncia por áudios sobre concessão de passaporte a narcotraficante

Segundo fontes da Chancelaria, Bustillo comunicou sua renúncia em um telefonema a Lacalle Pou, que está nos Estados Unidos. Ele anunciou sua decisão depois que a ex-vice-chanceler Carolina Ache prestou declaração nesta manhã no caso aberto pelo Ministério Público sobre supostas irregularidades na entrega do passaporte uruguaio a Marset em novembro de 2021.

Ao deixar a promotoria hoje, Carolina disse que foi “colaborar com a investigação para que os fatos sejam esclarecidos de uma vez por todas e para que toda a verdade seja conhecida”. “Fui a única política deste governo que renunciou e foi para casa. E, paradoxalmente, não foi por ter feito algo incorreto ou ilegal, pelo contrário. Foi por não estar disposta a esconder comunicações da Justiça e por ter me negado a cometer um crime”, afirmou.

“O que percebi depois foi que todos já sabiam do que se tratava muito antes de mim”, acrescentou Carolina em entrevista coletiva, sem dar detalhes de sua declaração. Em um dos áudios, que, segundo o Búsqueda, é de 14 de novembro de 2022, Bustillo recomenda a Carolina que diga que perdeu o celular. Em outro trecho da conversa, Bustillo chama diversas vezes Maciel de “idiota”, advertindo que, se ele divulgasse os chats, “daria um tiro no próprio pé”.

