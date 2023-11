Chacina na Vila Cruzeiro deixa 26 mortos no Rio de Janeiro

Em maio de 2022, o Rio de Janeiro foi alvo de uma das chacinas mais letais da história do estado, a da Vila Cruzeiro, que deixou ao menos 26 mortos. Longe de ser um caso isolado, o episódio cruel é um retrato do resultado de operações policiais no Brasil – que, em tese, tem como alvo o crime organizado, mas, na realidade, não erram a mira nos corpos negros. Em 2022, das 3.171 pessoas que morreram em intercorrências policiais, 87% eram negros.

Isto significa dizer que, a cada quatro horas, uma pessoa negra morreu em decorrência de intervenção policial. A porcentagem de pessoas negras mortas durante intervenções leva em consideração apenas os boletins de ocorrência com registro de raça. Entre os registros totais, um a cada quatro não continham a informação sobre a cor/raça das vítimas. O dado são do monitoramento feito pela Rede de Observatórios da Segurança, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), divulgado nesta quinta-feira 1

:

JORNALOGLOBO: Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Polícia prende líder de milícia da zona oeste do Rio de JaneiroNa operação, foram apreendidas armas, munições, material de uso tático, anotações da milícia e aparelhos de telefone celular

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Rio de Janeiro receberá o Panamericano de eSports em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Desafios para o autocuidado à saúde das mulheres no Estado do Rio de JaneiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Rubem Valentim, Angelo Venosa, Evandro Teixeira e outras exposições no Rio de JaneiroVeja o que está em cartaz nos museus e centros culturais da cidade, 9 a 15 de novembro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Chuvas fortes e granizo atingem o Rio de JaneiroNoite de terça-feira (14/11) no Rio de Janeiro foi marcada por chuvas fortes acompanhadas de granizo. Fenômeno climático é explicado por meteorologista como resultado da formação de nuvens cumulonimbus, que possuem temperatura abaixo de zero grau.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »