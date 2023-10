Cessar-fogo, trégua e pausa humanitária: entenda as diferenças dos conceitos

Nesta sexta-feira (27) a assembleia da ONU aprovou por uma grande margem de votos uma resolução que pede uma trégua imediata na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A resolução foi apresentada por um grupo de representantes de países árabes liderados pela Jordânia. A votação final foi a seguinte: O governo de Israel demonstrou que não gostou da resolução. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país , Lior Haiat, afirmou que "neste momento, Israel se opõe a uma pausa humanitária ou um cessar-fogo".

Apesar da aprovação com uma grande maioria de votos, a resolução não tem efeitos práticos porque é não vinculante --ou seja, os países não são obrigados a seguir. Seria diferente de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Na prática, é uma forma de demonstrar que que a maior parte dos países que fazem parte da ONU quer suspender o conflito. headtopics.com

O que é cessar-fogo e trégua? De acordo com um manual da ONU de 2022, não há uma definição aceita universalmente do que seria um cessar-fogo e o conceito varia de acordo com cada contexto. O manual afirma que em um cessar-fogo há uma expectativa de que constem as seguintes características:

Trégua ou armistício são situações em que os lados do conflito concordam em suspender as operações de forma mais informal. Uma pausa humanitária é uma interrupção nos ataques para executar ações humanitárias, e pode durar apenas horas, de acordo com a rede Al Jazeera. headtopics.com

