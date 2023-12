Certificado para comprar carro em Singapura supera US$ 106 mil

Quanto mais forte for a moeda local, maior será a posição das cidades do país na lista. Em Singapura, uma coisa que tem um valor de extremo luxo é o custo de um certificado necessário para comprar um carro: a versão mais barata deste documento superou a cifra de US$ 106 mil (R$ 521 mil) no início de outubro.

A cidade introduziu o sistema de certificado de titularidade (conhecido pela sigla COE) em 1990 como uma medida para aliviar os direitos são vendidos em leilões quinzenais e o governo controla a quantidade de certificados à venda, que depende do número de carros retirados das ruas e estradas. Apesar de ser relativamente pequena, Singapura é frequentemente classificada como um dos países com maior número de milionários no mundo e, portanto, raramente sai do primeiro lugar do ranking: a cidade-Estado ficou no topo do pódio em nove dos últimos 11 anos. A cidade-Estado asiática aparece empatada no ranking deste ano com Zurique. Ambos os locais são considerados capitais financeiro





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Acidentes na RJ-106 deixam motociclista morto e outro ferido em São Pedro da AldeiaJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Semáforos com contador regressivo são instalados na RJ-106No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Quissamã recebe Certificado de Honra ao Mérito por destaque em Vigilância em SaúdeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Gratuito e com certificado, curso ensina como começar uma carreira em IAInteligência Artificial virou febre no mundo dos negócios e o mercado busca por profissionais qualificados para implementar a nova tecnologia nas empresas; veja como se capacitar

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

CCIR: o que é e como funciona o Cadastro de Certificado de Imóvel RuralSaiba o que é CCIR e fique por dentro das obrigações envolvendo o registro agrário

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Idosos ganham certificado em cursos de redes sociaisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »