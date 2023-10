Ceron diz que zerar déficit de 2024 está mais desafiador, mas descarta mudança da meta

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, alertou nesta sexta-feira, 27, para um cenário mais desafiador para o resultado fiscal de 2024, mas descartou jogar a toalha pela busca de zerar o déficit primário no próximo ano. 'Houve uma piora do cenário externo nas últimas semanas.

Questionado se o alerta significaria que o governo já cogita alterar a meta fiscal do próximo ano, Ceron negou qualquer sinalização nesse sentido. 'Continuaremos buscamos o déficit zero em 2024, mas podemos ter fatores extraordinários. A análise mais macro de 2024 está em curso, mas nada muda na busca por déficit zero', acrescentou.

