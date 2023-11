Cerimônia de posse dos novos secretários municipais de Araruama ocorre nesta segunda-feira

Araruama - Nesta segunda-feira (30), a Prefeitura de Araruama vai realizar a cerimônia de posse de novos secretários municipais, do novo comandante da Guarda Municipal, procuradora geral do município e superintendente de Defesa da Mulher. O evento acontece no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, às 18h.

As mudanças no primeiro escalão tem como objetivo melhorar os serviços e o atendimento à população araruamense, por meio de uma equipe capacitada e alinhada com os ideais do governo.

