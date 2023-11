‘Cerco a Gaza pode configurar crime de guerra’, diz procurador do TPI

O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, afirmou, neste domingo 29, que o cerco feito por Israel na Faixa de Gaza pode configurar um crime de guerra, ao impedir a entrada de ajuda humanitária no território palestino. A declaração foi feita no posto de fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, onde caminhões com alimentos, água e remédios aguardam a liberação para atravessar.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend. Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. 👇 pic.twitter.com/Z22DMLaAv3 — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 29, 2023 Mesmo com os sucessivos apelos de cessar-fogo em Gaza, os bombardeios israelenses no norte do território se intensificam cada vez mais.

