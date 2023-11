CEO do Botafogo reclama de possível toque de mão de Pitta no gol do Cuiabá e cutuca Abel Ferreira

Rio - O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, ficou na bronca com a validação do gol do Cuiabá na derrota do Alvinegro por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, neste domingo, 29. Por meio das redes sociais, ele reclamou de um possível toque de mão de Pitta no lance. Thairo também aproveitou para cutucar o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, também conhecido pelas fortes críticas que faz a arbitragem. 'Bola rela na mão do Cuesta: Falta.

Bola rela na mão do Cuesta: FaltaBola explode nas mãos do Pitta: Gol legalE ai Abel Ferreira, pode me explicar o que é isso? pic.twitter.com/fB1B8iSyBe — Thairo Arruda (@thairoarruda) October 30, 2023 O Botafogo segue na liderança do Brasileirão com 59 pontos conquistados. A diferença para o Palmeiras, atual vice-líder, é de seis, mas o Alvinegro tem um jogo a menos. O Alviverde, aliás, é justamente o próximo adversário do Glorioso.

