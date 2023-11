CEO do Botafogo fala em gol irregular de Pitta e ataca Abel Ferreira

derrota do Alvinegro para o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos, por 1 a 0, na noite do último domingo (29)“Bola rela na mão do Cuesta: Falta. Bola explode nas mãos do Pitta: Gol legal.

As declarações de Arruda apimentam ainda mais a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, uma vez que o Botafogo receberá justamente o Palmeiras, na quarta-feira (1° de novembro), às 21h30, pela 31ª do Campeonato Brasileiro.

A diferença de pontuação das duas equipes é de seis pontos favoráveis ao time carioca, que ainda tem uma partida a menos com relação ao rival.E ai Abel Ferreira, pode me explicar o que é isso? 🤡

CEO do Botafogo reclama de possível toque de mão de Pitta no gol do Cuiabá e cutuca Abel Ferreira

