CEO do Botafogo dispara contra arbitragem: “E aí, Abel Ferreira?”

O Botafogo perdeu para o Cuiabá neste domingo (29), no Estádio Nilton Santos, e a diretoria do clube carioca ficou insatisfeita com a arbitragem da partida, comandada por Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO). Thairo Arruda, CEO do Alvinegro, contestou as decisões do VAR e provocou até Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. "Bola rela na mão do Cuesta: Falta. Bola explode nas mãos do Pitta: Gol legal.

com/thairoarruda/status/1718802120785228261 Abel Ferreira e sua comissão técnica são críticos da arbitragem no futebol brasileiro. Nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o auxiliar João Martins chegou a dizer que não interessava ao "sistema" o Palmeiras ser bicampeão.

