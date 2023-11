CEO da T4F se pronuncia após morte em show de Taylor Swift

Serafim Abreu, CEO Da T4F (Time for Fun), se pronunciou pela primeira vez após a morte de Ana Clara Benevides, que passou mal na sexta-feira (17) no primeiro show de Taylor Swift no Rio de Janeiro."Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos a organizar um evento desse porte. Por isso, não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor, para garantir conforto e segurança para todos".

Abreu disse que o"calor extremo" no último final de semana no Rio de Janeiro foi"sem precedentes", e admitiu que a organizadora poderia ter tomado outras ações. "Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis".Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguinte





