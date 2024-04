CEO da SouthRock tem bens penhorados devido a dívida de R$ 71,5 milhões

O cenário empresarial brasileiro destaca um recente desenvolvimento judicial envolvendo Kenneth Pope, CEO da SouthRock, operadora de grandes marcas, como Starbucks e Subway no Brasil. Uma dívida acumulada de R$ 71,5 milhões levou à autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo para a penhora de seus bens, numa tentativa de solucionar o débito com a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros.

A decisão, proferida pela juíza Mônica Soares Machado da 33ª Vara Cível de São Paulo, refutou os argumentos da defesa. Estes alegavam abuso no índice de correção da dívida proposto pela Travessia. Apesar disso, a juíza negou o pedido da financeira para quebra do sigilo bancário do empresário, argumentando a necessidade de uma justificativa mais sólida para tal medida. Como Essa Decisão Afeta a SouthRock e Seu CEO? Marcelo Godke, especialista em direito societário, esclarece que, mesmo sem a quebra do sigilo bancário, a decisão é um grande passo para a credor

