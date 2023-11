CEO da Pirelli e motociclista: conheça a trajetória de Cesar Alarcon sobre duas rodas

. Antes de ingressar na empresa italiana, o executivo argentino passou pelos mercados de moda e de perfumaria, na multinacional Puig, e pelo de telecomunicações, na Telecom Itália. Mas em casa, na infância, a empresa de pneus era presença constante, visto que o avô foi distribuidor Pirelli com um negócio de bicicletas na Argentina. “Na loja dele havia uma placa da Pirelli e o sobrenome dele, Stefani, embaixo.

Ainda que o encanto pelas motocicletas fosse antigo, a primeira moto foi comprada somente aos 27 anos, quando ele foi diretor financeiro da empresa na Austrália. “Na Argentina eu não tinha condições de ter uma moto, mas quando cheguei à Austrália comprei uma, isso há quase 20 anos”, diz o executivo. “Toda a vida me senti seduzido pela estética e pela experiência de liberdade que a moto pode trazer, e isso só cresceu.

Sobre duas rodas, Alarcon fez viagens memoráveis, como à Nova Zelândia, ainda que o trajeto tenha sido descoberto de carro, com o pai. “No caminho, eu só pensava que gostaria de voltar de moto, porque o país tem paisagens extraordinárias, com o mar de um lado e as montanhas do outro, muitas curvas e poucas pessoas na estrada”, diz. headtopics.com

Alarcon também viajou sobre duas rodas por Austrália, China e Singapura, sempre acompanhado de amigos. O próximo destino da lista é a Patagônia. Para além das amizades que fez acompanhado das motos, também conta com a companhia do filho, que parece seguir o caminho do pai, mas no motocross.

“O motocross precisa muito mais de habilidade técnica para pilotar do que uma moto comum, por isso o início tem de ser cedo. Quero mostrar para ele a importância do controle e das escolhas, para que no futuro ele faça menos bobagens que seu pai”, conta rindo. O filho tem 8 anos de idade e cinco de prática. headtopics.com

Marino Colpo, CEO da Boa Safra, conta como quer ampliar a liderança no mercado de sementesBiotecnologia, distribuição e alto nível de germinação das sementes são apostas para ir além dos 8,2% do market share do setor Consulte Mais informação ⮕

‘Treinamento de equipes deve ser uma obsessão’, afirma CEO da TivitConvidado desta semana do podcast, Paulo Freitas, da Tivit, fala de sua trajetória profissional e de seu estilo de gestão Consulte Mais informação ⮕

Vale busca novo CEO, e o requisito é saber lidar com... o governo LulaVale busca novo CEO, e o requisito é saber lidar com... o governo Lula Consulte Mais informação ⮕

CEO do Botafogo reclama de possível toque de mão de Pitta no gol do Cuiabá e cutuca Abel FerreiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Após chamar home office de 'erro histórico', Sam Altman assina aluguel mais caro do Vale do SilícioCEO da OpenAI, gigante da inteligência artificial, tem agora o maior contrato de locação de escritório de São Francisco desde 2018, sinalizando uma mudança de maré para o mercado imobiliário em crise Consulte Mais informação ⮕

'É a mentalidade de acostumar', diz Carol Ignarra sobre inclusãoCEO e sócia-fundadora do Grupo Talento Incluir, Carolina Ignarra é a convidada do Papo Que Rende desta semana. A empresária conta que a diversidade e inclusão é uma questão de hábito, e faz disso uma rotina com seu time. Consulte Mais informação ⮕