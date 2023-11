CEO da Binance renuncia ao cargo em meio a problemas judiciais

Changpeng Zhao, CEO da corretora de criptomoedas Binance, está entre os mais ricos do mundo. Em um comunicado divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (21), o chinês Changpeng Zhao anunciou sua renúncia ao cargo de presidente da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. "Confesso que não é fácil me desapegar emocionalmente. Mas eu sei que é a coisa certa a se fazer. Eu cometi erros e devo me responsabilizar por eles", disse o executivo.

A decisão foi tomada em meio a uma série de problemas judiciais que a empresa enfrenta. Para encerrar uma investigação de anos feita por autoridades norte-americanas contra a corretora, Zhao concordou em renunciar ao cargo e se declarou culpado por violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. O acordo também prevê o pagamento de multas de US$ 4,3 bilhões (mais de R$ 21 bilhões, na atual cotação do dólar) pela Binance, com Zhao desembolsando US$ 50 milhões (R$ 245 milhões) desse total





