Changpeng Zhao fundou a corretora de criptomoedas Binance em 2017 (Bloomberg/Getty Images)Binance, é considerado um dos maiores bilionários do mercado cripto. Entretanto, a sua fortuna encolheu nos últimos meses: de acordo com a Bloomberg, o executivo perdeu US$ 12 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões, na cotação atual) ao longo de 2023, resultando em uma redução de sua fortuna de 38%.

De acordo com a Bloomberg, a fortuna atual do bilionário agora é de US$ 17,2 bilhões. A empresa afirma que a queda no seu patrimônio coincidiu com uma desaceleração do volume de negociações na Binance, resultando em umaAs perdas de fortunas não são exatamente uma novidade no mercado de criptomoedas.

A própria quebra da FTX acabou beneficiando a Binance, com a exchange expandindo sua fatia de mercado no começo deste ano até atingir um pico de 62% do total no primeiro trimestre. Desde então, porém, a fatia caiu e agora equivale a cerca de 51%, mostrando como ela ainda domina o segmento. headtopics.com

O segundo e o terceiro trimestres foram marcados por uma lateralidade maior no mercado, o que pode ter incentivado a queda no volume de transações. Ao mesmo tempo, a Binance encerrou durante esse período a sua promoção de taxa zero para negociação de diversas criptomoedas.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas.A Bloomberg entrou em contato com a Binance e pediu um posicionamento da exchange sobre o tema, mas não obteve resposta. headtopics.com

O avanço das ações de reguladores já resultaram em ondas de saques ao longo de 2023. Entretanto, diferentemente da FTX, a Binance sobreviveu aos eventos e segue operando normalmente. Já o seu braço nos Estados Unidos anunciou recentemente

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

exame »

Pesquisa aponta que 88% dos investidores em criptomoedas apostam em altaSegundo levantamento da Binance, somente 12% prevêem algum tipo de piora Consulte Mais informação ⮕

Abandonar o Windows Phone foi um erro, admite Satya Nadella, CEO da MicrosoftEm entrevista, o executivo afirma que havia formas melhores de lidar com a disputa do segmento, sem necessariamente ter que sair dele Consulte Mais informação ⮕

- CEO de MEI fica surpreso ao saber que não será taxado como super ricoCEO de MEI fica surpreso ao saber que não será taxado como super rico Consulte Mais informação ⮕

Final da Libertadores: CEO da agência oficial da Conmebol quer entregar a melhor experiênciaHarry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil, explica plano da empresa e quer a profissionalização do turismo esportivo Consulte Mais informação ⮕

Menina de 2 anos já é CEO de empresa de produtos infantisA menina 'comanda' empresa orgânica de cuidados com os cabelos e a pele Consulte Mais informação ⮕

'Futuro do WhatsApp passa pelo Brasil', diz CEO global do aplicativoWill Cathcart virá ao país em busca de novas ideias para a ferramenta, em que o Brasil é líder mundial de uso Consulte Mais informação ⮕