Centenas de pessoas são retiradas do maior hospital de Gaza

Centenas de pessoas foram retiradas neste sábado (18) do maior hospital de Gaza, que abrigava mais de 2.000 pacientes, profissionais da saúde e refugiados que fugiram da guerra entre Hamas e Israel no território palestino. A operação de retirada aconteceu após uma ordem emitida pelas forças israelenses, que prosseguem, pelo quarto dia consecutivo, uma operação militar no hospital e que exigiram neste sábado, por alto-falantes, que as pessoas abandonassem o local 'em uma hora'.

Segundo a ONU, ao menos 2.300 pacientes, profissionais da saúde e deslocados pela guerra estavam no hospital Al Shifa, um grande complexo médico na zona oeste da Cidade de Gaza. As pessoas saíram do hospital a pé, informou um correspondente da AFP no local, mas várias fontes médicas afirmaram que 120 pacientes continuam no hospital porque não conseguem deixar o local. O grupo inclui bebês prematuros, segundo o Ministério da Saúde do Hamas





🏆 10. cartacapital » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

Fonte: valoreconomico - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

'Israel não tem interesse em atrasar saída de brasileiros de Gaza', diz cônsul de Israel'Israel não tem interesse em atrasar saída de brasileiros de Gaza', diz cônsul de Israel

Fonte: sbtnews - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

'Ideia de Israel não é conquistar e ficar em Gaza', diz embaixador de Israel no Brasil'Ideia de Israel não é conquistar e ficar em Gaza', diz embaixador de Israel no Brasil

Fonte: sbtnews - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza

Fonte: bbcbrasil - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »