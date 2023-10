Censo IBGE: Santos, cidade mais feminina do país, vive o fenômeno da 'pirâmide da solidão'

Idosos praticam atividade física na orla de Santos — Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Esportes de Santos

Censo mostra que homens são maioria em apenas quatro estados — Foto: Brenno Carvalho / Agência O GloboEm Santos, 25,3% dos habitantes são pessoas acima dos 60 anos, como mostra o censo de 2022 do IBGE. Mas a cidade chama mais a atenção por outra característica: é o município brasileiro com maior proporção de mulheres. Enquanto a média nacional é de 51,5% de mulheres, em Santos, esse percentual sobe para 54,68%.

O pesquisador explica que a 'pirâmide da solidão' é um padrão universal: homens costumam morrer mais cedo que mulheres, por fatores sociais e biológicos. Em Santos, os dados do censo mostram que, em 2010, 54,25% da população era formada por mulheres, enquanto os idosos com idade acima de 60 anos eram 19,4% dos moradores. Conforme a proporção de idosos aumentou, a de mulheres também subiu. headtopics.com

Apesar de serem a maior parte da população santista e de usufruírem mais de serviços públicos, as mulheres são minoria na política da cidade. Em mais de um século, a população elegeu apenas uma mulher como prefeita, em 1988, com a eleição de Telma de Souza (PT). Hoje, a ex-mandatária ocupa uma das duas únicas cadeiras da Câmara de Vereadores de Santos com mulheres, entre 19 homens.

Segundo a secretaria, 58 mulheres procuraram o serviço de abrigos este ano. Em outra frente, 331 mulheres se inscreveram no curso público de Defesa Pessoal, que formou 2 mil mulheres desde que foi criado.Bolsonaro ataca parecer da CPI do 8 de Janeiro que pediu seu indiciamento: 'Tão desqualificado quanto a relatora'; vídeo headtopics.com

