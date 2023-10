Censo do IBGE mostra um Brasil mais envelhecido e feminino. População com 65 anos ou mais cresceu 57,4%

É um processo que já vinha em curso nas últimas décadas, mas que se acelerou agora. O número de brasileiros com mais de 65 anos cresceu 57,4% E já são 4,6 milhões com mais de 80 anos.Com o aumento da expectativa de vida e com as mulheres tendo menos filhos - o que se acentuou com as epidemias de zika e chikungunya e a pandemia da Covid-19 - subiu a parcela dos mais velhos no país.

- A fecundidade vem caindo. Em 2010, estava em 1,9 filho por mulher. E há poucas políticas que conseguem reverter essa taxa. Nesse período (entre os censos), ainda teve zika que diminuiu em 5% os nascimentos no país e veio a pandemia (de Covid) que reduziu ainda mais - explica Izabel Guimarães, técnica do IBGE.

A expectativa de vida maior das mulheres é comum no mundo todo, mas no Brasil a violência urbana, que mata mais os homens, aumenta essa diferença em torno de três anos. Apesar do aumento de 12,2 milhões de brasileiros, a população cresce cada vez menos. A expansão foi em média 0,52% ao ano desde o último Censo, o menor ritmo da história. headtopics.com

Segundo a publicação do IBGE, o envelhecimento da população “tem como principal indutor a redução do número médio de filhos tidos por mulher, que no Brasil ocorreu de forma progressiva e rápida desde o final da década de 1960, e, em menor medida, devido à redução da mortalidade em todos os grupos etários, incluindo os idosos.

“Em 1980, a taxa de fecundidade total da Região Norte ainda se encontrava em patamares elevados, acima de seis filhos por mulher (enquanto a média do Brasil se mostrava em torno de quatro filhos por mulher)”. Por isso, somente em 1991, a parcela de crianças e adolescentes na população no Norte começou a cair. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Censo Demográfico do IBGE aponta aumento de quase 11% na população de QuissamãDe acordo com os últimos dados divulgados, cerca de mil habitantes do município se declararam quilombolas Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil está mais velho e tem mais mulheres, diz IBGEO número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos de 2010 e 2022. A população feminina cresceu 7,4% entre 2010 e 2022 Consulte Mais informação ⮕

Brasil tem quase 10% da população ocupada em trabalho remoto, diz IBGEClassificação considera o trabalho no domicílio, em locais como um café ou em um ambiente de coworking, por exemplo, desde que este não seja controlado pela empresa do trabalhador Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: IBGE divulga hoje dados de idade e sexo. Entenda o que é a pesquisa e por que ela é importantePrimeiros resultados do censo do IBGE serão divulgados pelo instituto nesta quarta-feira Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: teste seus conhecimentos e descubra curiosidades sobre a população brasileiraQuando foi realizado o primeiro recenseamento? Quando a população brasileira passou a se autodeclarar majoritariamente negra? Descubra as repostas para essas e outras perguntas em quiz do GLOBO Consulte Mais informação ⮕

Cidades com penitenciárias lideram ranking do IBGE com maioria da população masculinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕