‘Censo cripto’ revela setor pulverizado e ainda jovem no país

A indústria brasileira de ativos digitais, que se destaca como uma das mais dinâmicas no mundo, é pulverizada em centenas de “startups” de pequeno e médio portes, que empregam menos do que cem pessoas, faturaram até R$ 10 milhões no último ano e foram constituídas durante a pandemia. Os dados fazem parte do novo censo do setor de criptoativos, reunido em estudo da Abcripto (Associação Brasileira da Criptoeconomia).

O relatório identificou que o mercado brasileiro possui uma ampla diversidade de atuação. Das empresas, 14% já operam com licença de instituições de pagamento e 2%, como sociedades de crédito direto. Outras 5% são gestoras de recursos e 6%, plataformas de “crowdfunding” com aval da CVM.

Das empresas participantes do estudo, 27% fazem “tokenização” de ativos e serviços, sendo 14% a partir do Brasil e 10% do exterior. 94% dos respondentes são constituídos no Brasil e 55% declararam que são microempresas ou empresas de pequeno porte. headtopics.com

No setor de criptoativos, 40% das startups foram constituídas há mais de cinco anos, antes de 2018; 49% iniciaram sua operação durante a pandemia, entre 2020 e 2022, auge de preço das criptomoedas, e 6% declararam que sua fundação ocorreu em 2023.

Para Costa, há duas grandes frentes de atuação no segmento: as startups e microempresas nativas do Brasil e em rota de crescimento; e as grandes empresas já estabelecidas no mercado, nacionais e estrangeiras, que estão criando linhas de negócio voltadas para o mundo dos criptoativos. headtopics.com

