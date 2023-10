Censo: Brasileiros de 65 anos ou mais já são 10% da população

cresceu 57,4% entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022 e chegou a 22,1 milhões de pessoas (22.169.101), mostram os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O grupo respondia por 5,9% dos habitantes em 2000 e 7,4% em 2010. O ritmo de expansão dessa faixa etária também se acelerou: o aumento tinha sido de 41,7% entre os Censos de 2000 e 2010.

Na outra ponta, o grupo de até 14 anos também acelerou seu ritmo de queda, tanto em termos absolutos quanto em representatividade no total da população. O país tinha 45,9 milhões de crianças em 2010, número que caiu 12,6% até 2022, para 40,1 milhões. Entre os Censos de 2000 e 2010, o recuo tinha sido de 8,6%. Esse grupo, que era de 29,6% da população em 2000, caiu para 24,1% em 2010 e 19,8% em 2022.

A população adulta, entre 15 e 64 anos, por sua vez, cresceu 7,6% entre 2010 e 2022, para 140,7 milhões. Entre 2000 e 2010, o crescimento tinha sido de 19,3%. Sua participação na população brasileira passou de 68,5% do total em 2010 para 69,3% em 2022. Em 2000, era de 64,5%. headtopics.com

Os dados são parte do quarto bloco de informações sobre o Censo Demográfico 2022 divulgado IBGE, com foco na população por idade e sexo. A transformação de um país jovem em um país envelhecido em pouco mais de quatro décadas fica ainda mais clara na comparação entre os números do Censo 2022 com os de 1980. As crianças de até 14 anos eram 38,2% da população brasileira, enquanto o das pessoas de 65 anos ou mais era de apenas 4%.

“É uma população que já está em franco envelhecimento e tende a envelhecer mais”, afirma a gerente de Demografia do IBGE, Izabel Guimarães Marri.

