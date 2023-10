Censo 2022: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm maior percentual de idosos

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados brasileiros com o maior percentual de população idosa, de acordo com os dados sobre faixa etária do Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram um envelhecimento da população brasileira: o número de idosos aumentou em 57,4%. O total de pessoas com 65 anos ou mais saltou de 14.081.477 em 2010 para 22.169.101 em 2022.

Nesses estados, o percentual de idosos com 65 anos ou mais é inferior a 6%. A região Norte do país registra idade mediana de 29 anos. Em Roraima, a idade mediana chega a 26 anos, bem inferior aos 35 anos da mediana nacional. Mais mulheres e mais idosos Os dados indicam também uma maior proporção de mulheres, junto ao envelhecimento da população. Agora, as mulheres são 51,5% dos brasileiros. No último Censo, de 2010, elas eram 51,03%.

