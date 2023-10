Censo 2022: região Norte é 8 anos mais 'jovem' que Sudeste

A população do Brasil como um todo está envelhecendo, mas a tendência ocorre de maneira diferente nas diferentes partes do BrasilA cada dez anos, o Brasil tem uma oportunidade inédita de olhar para a sua população com os censos demográficos.

Os novos dados confirmam tendências constatadas nos últimos Censos, como a de que a população brasileira está cada vez mais envelhecida. A pirâmide etária do Brasil está cada vez mais diferente da pirâmide clássica, com uma grande base representando os mais novos.

Essa idade no Brasil saltou de 29 anos em 2010 para 35 em 2022 — ou seja, aumentou seis anos de um Censo para o outro. Os percentuais de crianças com até 14 anos e idosos com mais de 65 anos também colocam o Norte em uma ponta, e o Sudeste em outra.Já no Sudeste, as crianças são 18% da população, e os idosos, 12%. headtopics.com

O tamanho dos municípios também tende a fazer diferença, como mostra o chamado índice de envelhecimento — que é o número de idosos (com mais de 65 anos) para cada grupo de 100 crianças (de 0 a 14 anos).

Conforme o tamanho dos municípios aumenta a partir dos 5 mil habitantes, a proporção de idosos diminui — mas volta a aumentar nos municípios grandes, com mais de 100 mil habitantes. De acordo com o Censo 2022, 51,5% da população brasileira é formada por mulheres e 48,5% por homens. Há cerca de 104 milhões de mulheres no país — 6 milhões a mais do que homens. headtopics.com

Migração, fecundidade, mortalidade... Esses e outros fatores explicam a distribuição da população brasileira por regiões, idades e sexo

