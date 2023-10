Censo 2022: População de mulheres ultrapassa 100 milhões de pessoas

As mulheres ampliaram sua maioria na população brasileira na passagem entre 2010 e 2022, mostram os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados hoje pelo IBGE. A população feminina cresceu 7,4% no período e pela primeira vez ultrapassou a marca de 100 milhões, com 104,55 milhões de pessoas (104.548.325). Isso significa 51,5% do total de habitantes do país. Em 2010, elas respondiam por 51% da população.

O número de homens, por sua vez, avançou 5,5%, para 98,53 milhões (98.532.431), ritmo menor que o das mulheres. Com isso, eles são agora 48,5% da população, ante 49% em 2010, no último Censo antes de 2022. Existem cerca de seis milhões de mulheres a mais que homens no país. Há mais mulheres que homens no Brasil desde o Censo Demográfico de 1980.

Em sua contagem da população, o IBGE considera o sexo biológico, ou seja, o sexo atribuído no nascimento. No ano passado, houve até mesmo uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) pedindo a inclusão de pergunta sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo, mas a decisão foi revista. headtopics.com

Uma outra maneira de olhar a predominância feminina sobre a masculina na população brasileira é a razão de sexo, que é relação entre a população de homens e a de mulheres. Se o número for menor que 100, há menos homens que mulheres na população. Em 1980, havia 98,7 homens para cada 100 mulheres. Em 2010, já era de 96 homens para cada 100 mulheres. Em 2022, a razão de sexo indicava 94,2 homens para cada 100 mulheres.

“Em 1980, nossa população já era majoritariamente de mulheres. E essa relação vem diminuindo ao longo do tempo. Isso é um reflexo do envelhecimento da população e do fato de que há mais mortes de homens que de mulheres. Isso por causas não naturais, como acidentes de trânsito ou violência”, explica a gerente de Demografia do IBGE, Izabel Guimarães Marri. headtopics.com

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Censo 2022: teste seus conhecimentos e descubra curiosidades sobre a população brasileiraQuando foi realizado o primeiro recenseamento? Quando a população brasileira passou a se autodeclarar majoritariamente negra? Descubra as repostas para essas e outras perguntas em quiz do GLOBO Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Mulheres são maioria em Juiz de Fora com 53% do total da populaçãoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: conheça a cidade mais jovem do país, onde metade da população é criançaDe acordo com a prefeitura, Uiramutã é considerado um dos principais municípios de Roraima quando se trata de potencial para o turismo Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: número de centenários em São Paulo supera a população de 71 municípios brasileirosSão 1.761 moradores da capital paulista com mais de 100 anos. No Brasil, população acima de 80 anos cresceu 56% em pouco mais de uma década Consulte Mais informação ⮕

Censo Demográfico do IBGE aponta aumento de quase 11% na população de QuissamãDe acordo com os últimos dados divulgados, cerca de mil habitantes do município se declararam quilombolas Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Saiba o que mudou no Brasil em 150 anosDos recenseadores atravessando o país em lombo de burro, no reinado de Pedro II, à era digital, vejas as curiosidades das edições da pesquisa Consulte Mais informação ⮕