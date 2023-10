Censo 2022: pela primeira vez, mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil

O Brasil está mais idoso e feminino. É o que revela o Censo de 2022 do IBGE, divulgado nesta sexta-feira 27. Pela primeira vez, desde 1872, todas as regiões do país têm maior presença feminina em todas as faixas etárias — são 6 milhões de mulheres a mais do que homens. De acordo com o levantamento, o Brasil tem 203.080.756 habitantes, sendo 51% mulheres (104 mil) e 48% homens (98 mil).

A única exceção, onde pessoas do sexo masculino são maioria, é entre a população de 0 a 19 anos. Apesar de nascerem mais homens, eles morrem mais cedo, seja por causas naturais, ou ainda, por violência urbana. Os dados do Censo mostram que o Estado com maior percentual de mulheres é o Rio de Janeiro, composta por 52,8% de mulheres e 47,2% de homens. Na sequência estão o Distrito Federal e os estados de Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Censo 2022: Brasil está mais velho e tem mais mulheres, diz IBGEO número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos de 2010 e 2022. A população feminina cresceu 7,4% entre 2010 e 2022 Consulte Mais informação ⮕

Em 12 anos, população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%Dados são do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE Consulte Mais informação ⮕

Brasil tem 22,2 milhões de idosos, aponta Censo do IBGEDados do IBGE mostram que a população com 65 anos ou mais já é a maior desde 1980. Na contramão, o crescimento populacional é o menor desde 1872 — quando foi realizado o 1º Censo no Brasil Consulte Mais informação ⮕

IBGE revisa Censo e amplia número de domicílios e de habitantes no BrasilEm 31 de agosto deste ano, o instituto já tinha informado que a população brasileira totalizava 203.080.756 pessoas Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022 mostra um Brasil com maior proporção de mulheres e mais velhoDados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: as dez cidades com maior proporção de homens no BrasilMulheres são maioria no país, mas representam uma parcela pequena da população em alguns municípios Consulte Mais informação ⮕