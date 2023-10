Censo 2022: para cada 100 mulheres, há aproximadamente 94 homens no Brasil

A razão de sexo no Brasil, ou seja, o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, foi de 94,2, de acordo com dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27). Agora, as mulheres representam 51,5% da população brasileira, com 6 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022. Em números brutos, o IBGE contabilizou em 2022: 104.548.325 mulheres (51,5%) 98.532.

E apenas em três estados os homens são maioria: Tocantins, Roraima e Mato Grosso, o estado com maior composição masculina (50,3%) e maior relação entre o número de homens a cada cem mulheres (101,3). O Acre foi o único estado com proporção igualitária entre homens e mulheres. O Brasil está envelhecendo Pela primeira vez, a população mais jovem, com idade entre zero e 14 anos, ficou abaixo dos 20%.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Censo 2022: População de mulheres ultrapassa 100 milhões de pessoasMulheres ampliam maioria no total da população brasileira, apura IBGE Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: número de idosos na população do Brasil cresce quase 60% em 12 anosCenso 2022: número de idosos na população do Brasil cresce quase 60% em 12 anos Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: número de mulheres ultrapassa o de homens no BrasilCenso 2022: número de mulheres ultrapassa o de homens no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homensCenso 2022: Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Saiba o que mudou no Brasil em 150 anosDos recenseadores atravessando o país em lombo de burro, no reinado de Pedro II, à era digital, vejas as curiosidades das edições da pesquisa Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil tem o menor número de crianças da História, desafio é melhorar educaçãoSão 5,8 milhões a menos de brasileiros na faixa etária de 0 a 14 anos em relação a 1980. Eles são menos de 20% da população brasileira agora Consulte Mais informação ⮕