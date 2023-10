Censo 2022: Número de idosos dispara no Brasil nos últimos 12 anos, enquanto crianças representam menor proporção em 42 anos

O Brasil registrou uma alta expressiva no número de idosos entre 2010 e 2022, segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (27). No mesmo período, o país teve uma redução na população de crianças e adolescentes.

Segundo o IBGE, os resultados obtidos reforçam a mudança gradual no formato da pirâmide etária, cuja base, que tende a ficar cada vez mais estreita, representa as crianças, enquanto o topo, que representa os idosos, deve continuar se alargando.Transição demográfica Em 1940, os índices de mortalidade no Brasil começaram a cair. O mesmo ocorreu com os de natalidade, cerca de 20 anos depois.

Esse processo de transição demográfica, ou seja, mudanças nos fatores de composição da população, foram consequência de melhorias nas condições sanitárias, avanços na área da saúde, maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e avanço no planejamento reprodutivo, com uso de métodos contraceptivos, explica o IBGE. headtopics.com

Distribuição da população residente no Brasil por sexo e idade, de acordo com os censos do IBGE — Foto: Divulgação/IBGE Inversão da pirâmide etária "A projeção da inversão da pirâmide etária, com redução da base e alargamento do topo, está se concretizando -- e é uma tendência que poderá ser observada, ainda, nas próximas edições do Censo", pontuou Minamiguchi.

"A sociedade sempre é composta por diferentes seguimentos da população e as demandas são pautadas pela idade que nós temos, uma criança pequena demanda creche, depois escola, ensino superior, emprego, construção de residências... O peso de cada seguimento vai mudando com o tempo e é isso que vai nortear muito as preocupações que o poder público deve ter", destacou o especialista. headtopics.com

