Censo 2022: mulheres são mais de 100 milhões pela primeira vez; entenda por que

As mulheres no Brasil vivem em média 7 anos a mais do que os homens — Foto: Márcia Foletto / Agência O Globoera quase o mesmo: 40 milhões de pessoas viviam no país em 1940, com cerca de oito mil mulheres a mais que homens. Do levantamento seguinte em diante, essa disparidade foi se tornando cada vez maior, principalmente por conta da queda na mortalidade materna após o parto.. Pela primeira vez, esse grupo supera o patamar de 100 milhões de pessoas.

Diante do envelhecimento geral da população brasileira, a presença feminina cresceu. Como as mulheres vivem em torno de sete anos a mais que os homens, elas ganharam participação. Há 94,2 homens para cada cem mulheres. Essa relação era de 98,7 em 1980. O Censo 2022 mostrou um país envelhecido e feminino.

Ao longo do ciclo de vida, a mortalidade masculina tende a se manter maior também por conta da falta de cuidados pessoais e atenção à saúde entre os homens.A demógrafa Dalia Romero, pesquisadora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz), explica que o principal mecanismo para a definição da estrutura etária brasileira é a queda na fecundidade. headtopics.com

Embora a taxa de fecundidade dos países de alta renda seja baixa, Luísa lembra que a literatura mostra que a divisão menos desigual de cuidados, junto com o crescimento do PIB e a maior participação feminina no mercado de trabalho, pode aumentar o número de filhos por mulher:

Solange Ledi, coordenadora do Brazilian Women in Economics (FEA/USP) e do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero (GeFam), afirma que as mulheres que estiveram no mercado de trabalho durante sua vida produtiva, de forma constante e formalizada, conseguem ter mais bem estar na etapa de envelhecimento. headtopics.com

