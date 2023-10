Censo 2022 mostra um Brasil mais envelhecido e feminino. População com 65 anos ou mais cresceu 57,4%

Especial sobre envelhecimento populacional. Niterói é a maior cidade mais envelhecida do país. Idosos fazem atividade ao ar livre na praia de Icaraí — Foto: Márcia Foletto / Agência O Globomostrou, conforme divulgou o IBGE nesta sexta-feira. Nos últimos 12 anos, a população brasileira envelheceu mais rapidamente que nas décadas passadas. Metade da população brasileira tem 35 anos ou mais. Esta é a idade mediana do brasileiro.

- A fecundidade vem caindo. Em 2010, estava em 1,9 filho por mulher. E há poucas políticas que conseguem reverter essa taxa. Nesse período (entre os censos), ainda teve zika que diminuiu em 5% os nascimentos no país e veio a pandemia (de Covid) que reduziu ainda mais - explica Izabel Guimarães, técnica do IBGE.

A população de 80 anos e mais deu um salto. Enquanto no geral cresceu 6,5%, nessa faixa etária aumentou 56,3%. São 4,6 milhões atualmente no país. Em 2010 eram 2,9 milhões. O comportamento etário da população foi diferente entre as regiões, com a queda da fecundidade começando em momentos distintos. headtopics.com

As Regiões Sudeste e Sul são as mais envelhecidas e já começaram a partir da década de 1980 a ver sua pirâmide etária mais fina na base e mais gorda no meio.Censo 2022: as dez cidades com maior proporção de homens no BrasilCom longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde.

