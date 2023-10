Censo 2022: Guapimirim tem mais mulheres do que homens

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem mais mulheres do que homens, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão divulgou, nesta sexta-feira (27), nova etapa da coleta de dados demográficos e populacionais feita no ano passado.O município tem 51.696 habitantes, sendo 26.561 mulheres e 25.135 homens.

Os novos dados publicados pelo IBGE são um reflexo da realidade do país, que tem, atualmente, 104.548.325 mulheres e 98.532.431 homens. São 6.015.894 mulheres a mais.O Brasil contabilizou 203.080.756 habitantes, sendo 51,5% composto por pessoas do sexo feminino, de acordo com o Censo 2022.Além disso, o índice de envelhecimento em nível nacional subiu de 30,7 para 55,2 para cada 100 pessoas entre zero e 14 anos.

