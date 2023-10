Censo 2022: Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens

Novos dados do Censo 2022 foram divulgados nesta 6ª feira (27.out) e trouxe informações sobre a distribuição de brasileiros, levando em consideração o recorte da população de acordo com o sexo.O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 51,5% (104.548.325) da população residente no Brasil é de mulheres e 48,5% (98.532.

Para a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri, os números demonstram que mais homens tendem a não chegar à idade adulta, bem como o fato de a taxa de mortalidade infantil masculina também ser maior.

"Isso está relacionado com a maior mortalidade dos homens em todos os grupos etários: desde bebê até as idades mais longevas, a mortalidade dos homens é maior. Além disso, nas idades adultas, a sobremortalidade masculina é mais intensa. headtopics.com

A região Sudeste ocupa o primeiro lugar, desde 2000, na área com a menor proporção de homens, e, em 2022, obteve a de 92,9 homens para cada 100 mulheres. A região onde a igualdade é mais próxima em quantidade por sexo é a região Norte, com 99,7 homens para cada 100 mulheres. Esta é a primeira vez na série que essa região se mostrou com maior número de mulheres do que homens. Acompanham este índice Rio de Janeiro (89,4), Distrito Federal (91,1) e Pernambuco (91,2), com números próximos.

Apenas Mato Grosso (101,3), Roraima (101,3) e Tocantins (100,4) registraram uma quantidade maior de homens do que mulheres. O Censo Demográfico é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos. headtopics.com

