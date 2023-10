Censo 2022: Brasil tem 10,9% da população formada por idosos, maior percentual da história

14/06/2023 Brasília (DF) - Lar dos velhinhos - Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Foto Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Rafa Neddermeyer//Agência Brasil)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 10h10., divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 1980, o Brasil tinha 4,0% da população com 65 anos ou mais de idade. Em 2022, esse grupo etário têm o maior percentual desde 1872, ano de realização do primeiro Censo Demográfico brasileiro. Já a população de até 14 anos de idade, que era de 38,2% em 1980, passou a 19,8% em 2022.

Ao observar a idade mediana, que significa a idade na qual é possível dividir uma população entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos, o Brasil ficou seis anos mais velhos em relação ao Censo de 2010. Em 2022, a idade mediana era de 35 anos, enquanto em 2010 passou para 29 anos. O estado com a maior idade mediana é o Rio Grande do Sul, 38 anos, seguido de Rio de Janeiro, com 37, e Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, todos com 36. headtopics.com

O número de idosos em relação à população de 0 a 14 anos quase dobrou do último Censo até hoje. Em 2022, o índice de envelhecimento chegou a 55,2, o que significa que há 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, o número era de 30,7.

As melhores condições sanitárias e avanços na área de saúde diminuíram a mortalidade da população, ao mesmo tempo que a maior urbanização, maior inserção da mulher no mercado de trabalho e avanços no planejamento reprodutivo com uma maior utilização de métodos contraceptivos diminuíram a taxa de nascimento. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

exame »

Censo 2022 mostra um Brasil com maior proporção de mulheres e mais velhoDados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: as dez cidades com maior proporção de homens no BrasilMulheres são maioria no país, mas representam uma parcela pequena da população em alguns municípios Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: número de idosos na população do Brasil cresce quase 60% em 12 anosCenso 2022: número de idosos na população do Brasil cresce quase 60% em 12 anos Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: número de mulheres ultrapassa o de homens no BrasilCenso 2022: número de mulheres ultrapassa o de homens no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homensCenso 2022: Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Saiba o que mudou no Brasil em 150 anosDos recenseadores atravessando o país em lombo de burro, no reinado de Pedro II, à era digital, vejas as curiosidades das edições da pesquisa Consulte Mais informação ⮕