Censo 2022: as dez cidades com maior proporção de homens no Brasil

Com longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde. Violência urbana e no trânsito faz mais vítimas entre os homensCenso 2022: Brasil tem o menor número de crianças da História, desafio é melhorar educação

São 5,8 milhões a menos de brasileiros na faixa etária de 0 a 14 anos em relação a 1980. Eles são menos de 20% da população brasileira agora '#Clanessa' ainda vive! Amigas até hoje, Clara e Vanessa, do 'BBB 14', trabalham juntas em projeto sobre música

Na edição do reality show, as duas formaram um casal que conquistou muitos fãs e foram juntas até a final do programaNúmero de crianças até 14 anos diminui em 5,8 milhões desde o último censo de 2010. Há 94,2 homens para cada cem mulheres. headtopics.com

Chefe do tráfico na Bahia é preso pela Polícia Civil do Rio na Muzema, comunidade dominada pela milícia Criminoso era considerado foragido da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele é sócio de um traficante que atua na Baixada Fluminense

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Censo 2022 mostra um Brasil com maior proporção de mulheres e mais velhoDados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: por que há cada vez mais mulheres no Brasil?Com longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde. Violência urbana e no trânsito faz mais vítimas entre os homens Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: só quatro estados do Brasil têm mais homens que mulheres; veja rankingEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil está mais velho e tem mais mulheres, diz IBGEO número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos de 2010 e 2022. A população feminina cresceu 7,4% entre 2010 e 2022 Consulte Mais informação ⮕

As cidades com mais mulheres no Brasil, segundo Censo 2022Santos (SP) é o município com maior percentual feminino; mulheres chegam a 54,68% Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: mulheres são maioria em todas as regiões pela primeira vezNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕