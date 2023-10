Censo 2022 aponta 37,8 mil centenários no País

O Brasil tinha no ano passado 37,8 mil idosos centenários, cerca de 13 mil a mais do que o registrado em 2010. Os dados constam de estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir do Censo 2022 e divulgado nesta sexta-feira (27).

299;Rio Grande do Norte - 976;Goiás - 903;Alagoas - 820;Amazonas - 731;Piauí - 714;Espírito Santo - 678;Santa Catarina 667;Sergipe - 531;Mato Grosso - 492;Mato Grosso do Sul - 468;Tocantins - 322;Distrito Federal - 300;Amapá - 163;Rondônia - 147;Acre - 142;Roraima - 73.No censo anterior, realizado em 2010, a população com 100 anos ou mais era de 24.236 pessoas, que em termos porcentuais equivaliam à metade (0,01%) do que é hoje.

