Cenário tarifário do setor aéreo aponta alta nos preços

O cenário tarifário do setor continua apertado e a tendência é de alta nos preços, diante de cortes na oferta de assentos e subida do petróleo ante escalada das tensões geopolíticas globais. Aéreas não deram muitas pistas sobre promoções, mas a sinalização de buscadores e agências é de que a demanda está forte mesmo com os preços mais salgados. Na Decolar, o número de buscas registrou alta de 51% na semana pré-Black Friday em comparação ao mesmo período do ano passado.

Azul e Gol anunciaram ao mercado recentemente o corte nas suas projeções para este ano diante da menor oferta de aeronaves e também do cenário de alta para o petróleo. Antes em crescimento, a demanda doméstica por transporte de passageiro (medida em RPK) em outubro teve uma redução de 3,9% na comparação com igual mês de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)





