Cenário internacional exige prudência

Foi presidente do BC em duas ocasiões (1992-1993 e 1995-1997). Entre 2003 e 2006, presidiu o Conselho Fiscal do Itaú. É sócio-diretor da Tendências ConsultoriaO ataque terrorista do Hamas a Israel e seus desdobramentos agravaram ainda mais o ambiente de incertezas em que já trabalhavam os bancos centrais, tanto nos países desenvolvidos quanto nas economias emergentes.

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climáticaEm primeiro de uma série de relatórios sobre o tema, equipe de research aponta a transição energética da indústria de óleo e gás, o financiamento dos países em desenvolvimento e um balanço global de emissões como...

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor headtopics.com

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

Festival do bacalhau Cadeg tem promoções e pratos exclusivos, além de palestras gastronômicasFestival do bacalhau Cadeg tem promoções e pratos exclusivos, além de palestras gastronômicas Consulte Mais informação ⮕

SC entra em alerta com risco muito alto de deslizamentos, além de alagamentos e granizoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Além de 'Friends', relembre outros trabalhos de Matthew PerryAtor teve o auge da carreira nos anos 1990 e início dos anos 2000, quando fez alguns filmes de comédia além de viver Chandler Consulte Mais informação ⮕

Nhoque da Fortuna: onde comer o prato italiano para além do dia 29No dia 29 de todos os meses comemora-se o Nhoque da Fortuna, saiba onde provar o prato italiano Consulte Mais informação ⮕

Além de “Friends”, veja filmes e séries nos quais Matthew Perry atuouAtor foi encontrado morto no sábado (28), aos 54 anos, no que aparenta ter sido um acidente de afogamento em sua casa em Los Angeles Consulte Mais informação ⮕

Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos: 'Vozes do além'Mano Menezes ironizou a arbitragem do clássico entre Corinthians x Santos, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕