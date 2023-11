Celular Samsung Galaxy começa a ganhar One UI 6 (novo Android 14)

Vamos ver as principais notícias de hoje: Instagram e Facebook terão assinatura paga sem anúncios, o que esperar do evento da Apple, Celulares Galaxy S23 começam a receber a One UI 6 e muito mais! Confira!https://www.tecmundo.com.br/mercado/273244-instagram-facebook-terao-assinatura-paga-nao-quiser-ver-anuncios.htmhttps://www.tecmundo.com.br/voxel/273230-conheca-pedro-of-brazil-jogo-brasileiro-estilo-assassin-s-creed.

https://www.tecmundo.com.br/voxel/273255-erro-0x82d60002-xbox-proibe-acessorios-nao-oficiais-nova-politica.htm https://www.tecmundo.com.br/software/273259-celulares-galaxy-s23-comecam-receber-one-ui-6-android-14.htmO Hoje no TecMundo traz as notícias de destaque no mundo da tecnologia, de segunda a sexta (exceto feriados), no fim da tarde.

