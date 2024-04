Celular explode e causa incêndio em apartamento em Balneário Camboriú

Um celular explodiu dentro de um apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira, 3, e causou um incêndio que foi controlado por moradores e bombeiros. Um celular explodiu e causou um incêndio dentro de um apartamento de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira, 3. O aparelho estava carregando em cima da cama quando ocorreu a explosão.

Apesar do susto, a moradora do apartamento, de 63 anos, não ficou ferida e relatou que o incêndio começou por volta das 1h, segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). O caso foi registrado no centro da cidade. A vítima ainda contou que as chamas se alastraram pelo colchão e cortinas. Moradores e o porteiro do prédio chegaram a usar um extintor e baldes de água para controlar o incêndio. O local foi isolado após a chegada dos bombeiros

Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

