Celina Leão assume o comando do GDF após afastamento de Ibaneis

📆 02/04/2024 17:59:00

📰 sbtnews ⏱ Reading Time:

27 sec. here

14 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 56%

Publisher: 51%

Política Notícia

No dia seguinte aos ataques, em 8 de janeiro de 2023, Celina Leão assumiu o comando do GDF após Ibaneis ter sido afastado pela Justiça sob suspeita de ter facilitado a ação dos golpistas. Ela ficou 66 dias como governadora da capital federal em meio a uma intervenção federal na Segurança Pública, comandada pelo interventor Ricardo Capelli. Celina se diz uma política de centro-direita e apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Perguntada sobre as investigações sobre uma suposta relação do ex-presidente com os atos golpistas de 8 de janeiro, ela disse que “narrativas” como esta poderiam ser evitadas com “gestos simples”, como uma ligação para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições de 2022. “Os responsáveis por isso (pelo 8 de janeiro), quem estimulou, de que forma fez, acho que gestos mais simples poderiam não dar este tipo de dúvida ou narrativa. Como um telefonema cumprimentando um adversário, isso faz parte da democracia

Celina Leão, GDF, Ibaneis, Golpistas, Intervenção Federal, Segurança Pública, Ricardo Capelli, Centro-Direita, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula Da Silva, Eleições, Democracia