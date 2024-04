O tema microtransações em jogos sempre foi uma pauta que rendeu discussões acaloradas na comunidade. Recentemente, o assunto está em alta nas redes sociais por conta de Dragon's Dogma 2, da Capcom, que é recheado de conteúdos pagos.

Querendo ficar longe desse tipo de polêmica, a CD Projekt RED, estúdio polonês responsável por The Witcher e Cyberpunk 2077, revelou que não pretende ir pelo mesmo caminho e deseja ficar longe da estratégia de microtransações em jogos singleplayer — embora no multiplayer a conversa seja outra. CD Projekt RED não pretende adotar microtransações em jogos singleplayer, mas não descarta a possibilidade em títulos multiplayer. Em entrevista recente ao veículo polonês StockWatch.pl, o CFO da CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz, sugeriu que não adotaria microtransações nos futuros jogos singleplayer do estúdi

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Inter Miami sofre goleada de 4 a 0 contra o New York Red BullsSem poder contar com seu líder Lionel Messi, o Inter Miami sofreu neste sábado uma goleada de 4 a 0 na visita ao New York Red Bulls com um hat-trick de Lewis Morgan, ex-jogador do time da Flórida comandado pelo técnico Gerardo Martino.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Red Bull se espanta com pole na Austrália: ‘Achamos mesmo que Ferrari tinha vantagem’Dessa vez, a Red Bull precisou tentar, nas palavras de Christian Horner, “todos os ajustes” possíveis na configuração do carro...

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Max Verstappen enfatiza que está muito feliz na Red Bull: ‘É onde quero estar’Se o clima nos bastidores da Red Bull ainda é tenso, Max Verstappen fez questão de transparecer o quanto está “muito feliz” com os taurinos

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Max Verstappen descarta sair da Red Bull: 'Onde quero estar'Tricampeão pela equipe, piloto holandês tenta dar um ponto final em boatos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Los Mossos desmantelan una red criminal que explotaba a paquistaníes en 16 supermercadosLas víctimas trabajaban en condiciones de esclavitud, con salarios bajos o inexistentes, entornos insalubres y alojados en los sótanos de los negocios

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Verstappen chega à Austrália como favorito, apesar de crise interna na Red BullDepois de vencer as duas primeiras corridas da temporada, o holandês Max Verstappen chega a Melbourne como grande favorito para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, apesar da crise interna na Red Bull.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »