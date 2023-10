CBF vai estender término do Brasileirão 2023 para acomodar jogos adiados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu postergar nesta sexta-feira (27), o término do Campeonato Brasileiro da Série A 2023, para o dia 6 de dezembro. Inicialmente, a data prevista era o dia 3 de dezembro, uma diferença de apenas três dias.

A prorrogação será aplicada pela CBF a partir da 35ª rodada do campeonato e tem respaldo, com base em artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro Série A 2023 e também em artigos do Regulamento Geral das Competições (RGC). Todos os clubes e federações serão informados da decisão.

A decisão foi tomada pela CBF após a realização de inúmeras simulações e estudos para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição, incluindo o fato de não perder uma conquista do futebol brasileiro nesta temporada, que foi a preservação das Datas-FIFA. Além disso, também foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores. headtopics.com

Em dezembro de 2022, a Conmebol alterou seu calendário de 2023 e criou uma nova fase em uma de suas competições, o play-off da Conmebol Sul-Americana, utilizando três novas datas não previstas anteriormente. Com isso, houve um conflito com o calendário das competições nacionais da CBF, que foi publicado em setembro de 2022, após a divulgação do calendário de competições da Conmebol.

Por conta da mudança, aconteceram diversas alterações, que geraram impacto nas datas de escape que contemplava na construção do calendário brasileiro, criadas para eventuais imprevistos em algumas partidas. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Série B do Brasileirão tem primeiro time rebaixado em 2023ABC buscou empate contra o Avaí, mas não tem chances matemáticas de se salvar Consulte Mais informação ⮕

Chances de rebaixamento no Brasileirão 2023: veja situação dos clubes após a 29ª rodadaSaiba a probabilidade de queda para a Série B de cada time do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

CBF adia fim do Brasileirão para encaixar jogos atrasados fora da Data FifaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

CBF anuncia prorrogação do Brasileirão; veja nova dataCBF anunciou nesta sexta-feira (27) a prorrogação do Campeonato Brasileiro em dezembro Consulte Mais informação ⮕

Rio de Janeiro: 35 ônibus queimados e um alvo de tiros impactam transporte na regiãoEpisódios foram consequência da morte do miliciano Faustão, sucessor de Zinho, no início da semana Consulte Mais informação ⮕

Volkswagen dobra lucros no 3º tri e atinge 4,35 bilhões de eurosPor outro lado, produção trimestral caiu a 2,8% Consulte Mais informação ⮕