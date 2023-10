CBF muda data do jogo entre Cruzeiro e Vasco

Rio - O Cruzeiro solicitou à CBF uma mudança na data da partida contra o Vasco, pela 33ª rodada do Brasileirão, marcada inicialmente para o dia 8 de novembro, às 20h (de Brasília), e teve seu pedido atendido. O confronto agora será no dia 22 de novembro, no mesmo horário, no Mineirão. No dia escolhido anteriormente para a partida, o Mineirão receberá um show internacional e não estará disponível.

A situação já estava prevista há meses, e o Cruzeiro comunicou à CBF. Os mineiros tentaram levar o duelo com o Vasco para o Independência, mas o América-MG tem jogo marcado para o mesmo dia, contra o Coritiba. A mudança só foi possível por conta de ajustes feitos pela CBF no calendário do Brasileirão. A entidade decidiu esticar o campeonato para evitar que as partidas atrasadas fossem disputadas na Data Fifa.

