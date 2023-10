CBF estica calendário do Campeonato Brasileiro até 6 de dezembro por conta de adiamentos

. Inicialmente, o calendário previa que a última rodada aconteceria no dia 3 de dezembro (domingo), mas a mudança esticou a competição por mais três dias, tendo a dezena final de jogos no dia 6 (quarta-feira).A decisão da entidade foi motivada pelos seguidos adiamentos de jogos da competição, por questões relacionadas aos estádios, evitando de marcar os compromissos para a Data Fifa.

A 35ª rodada, que seria disputada justamente nos dias 22 e 23 de novembro, passou para o fim de semana seguinte. Cruzeiro xFortaleza pode se tornar o maior clube do nordeste caso vença a Sul-Americana? Lance! compara com rivaisBrasileirão

