CBF define data e horário do jogo entre Fortaleza e Botafogo

Ceará - A CBF definiu a data e o horário do jogo entre Fortaleza e Botafogo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes medirão forças no dia 23 de novembro (quinta-feira), às 19h. A Arena Castelão está mantida como o palco da partida. Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer na última terça-feira.

No entanto, a CBF decidiu adiá-la por causa do apagão no Estádio Nilton Santos, no sábado, durante Botafogo x Athletico. Por causa da situação no estádio, a maior parte do segundo tempo só pôde ser jogada no domingo. Assim, a entidade optou por mudar a data do confronto entre Fortaleza e Botafogo.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Fortaleza x Botafogo: benefícios e as desvantagens do adiamentoAinda não tem data e horário para a bola rolar para Botafogo e Fortaleza. Jogo foi adiado por determinação da CBF. Consulte Mais informação ⮕

Sextou em Sampa! Aposte R$100 e receba R$539 com combinada dos paulistas na Série B!Vitória do Novorizontino e empate entre Guarani e Botafogo-SP garantem o lucro Consulte Mais informação ⮕

Botafogo tem 'noite dos sonhos' mesmo sem jogar no Brasileirão; vejaMesmo com jogo adiado, Botafogo 'comemorou' os resultados da 29ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

CBF propõe final da Libertadores de 2024 nos Estados UnidosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Por choque de agenda com o Fluminense, CBF solicita novo prazo para convocação da SeleçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Palpite: Guarani x Botafogo-SP – Campeonato Brasileiro Série BSem ganhar há três rodadas, o Guarani recebe o Botafogo-SP que vem de vitória Consulte Mais informação ⮕