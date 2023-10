CBF aponta erro do árbitro em pênalti de Santos x Coritiba

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira (27) o áudio da conversa entre o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e a cabine do VAR na marcação de pênalti para o Coritiba contra o Santos, na Vila Belmiro, nesta quinta (26), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao divulgar o áudio da conversa entre Wagner do Nascimento Magalhães e a cabine do VAR, a CBF afirma que Dodô "está em posição natural e justificada para o movimento realizado" e que, portanto, "o árbitro principal, após analisar as imagens na área de revisão, decide de forma equivocada pela manutenção de sua decisão inicial".

