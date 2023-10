CBF anuncia prorrogação do Brasileirão; veja nova data

, uma quarta-feira. Anteriormente, o certame estava marcado para acabar emAlém de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu postergar nesta sexta-feira (27), excepcionalmente, o término do Campeonato Brasileiro Masculino da Série A 2023, para o dia 6 de dezembro. Inicialmente, a data prevista era o dia 3 de dezembro, uma diferença de apenas três dias.

A prorrogação será aplicada pela CBF a partir da 35ª rodada do campeonato e tem respaldo, com base em artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro Série A 2023 e também em artigos do Regulamento Geral das Competições (RGC). Todos os clubes e federações serão informados da decisão. headtopics.com

A decisão foi tomada pela CBF após a realização de inúmeras simulações e estudos para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição, incluindo o fato de não perder uma conquista do futebol brasileiro nesta temporada, que foi a preservação das Datas-FIFA. Além disso, também foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores.

Em dezembro de 2022, a Conmebol alterou seu calendário de 2023 e criou uma nova fase em uma de suas competições, o play-off da Conmebol Sul-Americana, utilizando três novas datas não previstas anteriormente. Com isso, houve um conflito com o calendário das competições nacionais da CBF, que foi publicado em setembro de 2022, após a divulgação do calendário de competições da Conmebol. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Mundo ESPN »

CBF adia fim do Brasileirão para encaixar jogos atrasados fora da Data FifaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Rodada do Brasileirão no último final de semana teve a melhor média de público do campeonatoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Palpite: Guarani x Botafogo-SP – Campeonato Brasileiro Série BSem ganhar há três rodadas, o Guarani recebe o Botafogo-SP que vem de vitória Consulte Mais informação ⮕

Palpite: Vasco x Internacional – Campeonato BrasileiroTentando sair da zona de rebaixamento, o Vasco recebe a visita do Internacional nesta rodada Consulte Mais informação ⮕

Atletas de Macaé brilham no Campeonato Brasileiro Sub-16No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Tite explica por que tirou Pulgar em derrota do Flamengo para o GrêmioTreinador do clube carioca falou em entrevista coletiva após derrota para o Grêmio no Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕