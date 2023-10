CBF adia fim do Brasileirão para encaixar jogos atrasados fora da Data Fifa

Rio - A CBF decidiu, nesta sexta-feira (27), que adiará a última rodada do Campeonato Brasileiro. O fim do torneio, antes marcado para o dia 3 de dezembro, um domingo, agora acontecerá no dia 6, uma quarta-feira. A informação é do site 'ge'. O objetivo da CBF é evitar que as partidas atrasadas do Brasileirão precisem ser disputadas durante a Data Fifa de novembro.

Caso a última rodada fosse mantida para o dia 3 de dezembro, essa seria a única brecha disponível no calendário, mas os clubes perderiam atletas convocados para as seleções. A única partida atrasada do Brasileirão que será jogada durante a Data Fifa será entre Fortaleza e Cruzeiro. O confronto aconteceria no próximo fim de semana, mas precisou ser adiada por conta da participação do clube nordestino na final da Copa Sul-Americana.

