Caverna do Dragão: eles já estavam mortos? Entenda o verdadeiro final do desenho

Entre os desenhos animados que mais marcaram época no Brasil, certamente, está Caverna do Dragão (Dungeons & Dragons). A animação estreou em 1983 e encerrou em 1985, com um total de 27 episódios, divididos em três temporadas. A atração, que foi ao ar no Brasil por meio da Rede Globo, foi criada por Kevin Paul Coates e produzida pela Marvel Productions em associação com a TSR, Inc.

E não, diferente do que muitas teorias pregavam, os personagens da série animada não estavam mortos desde o início, presos em uma espécie de purgatório. Leia o roteiro na íntegra aqui. Na verdade, o roteiro de 'Requiem' revela que os personagens partem uma aventura final complexa e que, no meio do caminho começam a ser tentados e enganados pelo Vingador, que, anteriormente, fez uma aposta com o Mestre dos Magos.

